Безуглая предлагает уклонистам за границей отказаться от гражданства Украины - ей ответили

https://racurs.ua/n195952-bezuglaya-predlagaet-uklonistam-za-granicey-otkazatsya-ot-grajdanstva-ukrainy-ey-otvetili.html

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Депутатка Мар’яна Безугла зі «Слуги народу» сказала, що українці за кордоном, які не оновлять свої дані та не повернуться в Україну стати на військовий облік, мають відмовитись від громадянства України.

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Про це нардепка сказала в ефірі ток-шоу «Суспільного».

Депутатка Юлія Клименко запитала Безуглу, чи готова вона втратити 11 мільйонів людей, на що вона відповіла:

А вони наші? Вони кожен зробить свій вибір.

Щодо повернення в Україну… Давайте будемо реалістами: це воля кожної людини, чи він буде повертатися в Україну, якщо він військовозобов’язаний — ставати добровольцем або просто перебувати [на обліку]. Ніхто його за руки, найімовірніше, затягувати та робити екстрадицію не буде, — сказала Безугла.

На зауваження депутатки від «Голосу» Клименко, що в разі неоновлення даних щодо військовозобов’язаного можуть відкрити кримінальну справу, Безугла зазначила:

Окей, хай здає український паспорт та бере інший.

Клименко запитала колегу, чи готова вона втратити 11 мільйонів людей, на що Безугла відповіла:

А вони наші? Вони кожен зробить свій вибір.

На цю заяву відреагувала очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Вона зазначила, що багато українців за кордоном із різних причин не хочуть або не можуть зараз повертатись.

Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації. Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися. Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків. Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів, — написала Верещук у Телеграм.

Міністерка додала, що такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть.