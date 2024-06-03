В Донецкой области готовят эвакуацию детей из Лимана и шести сел

https://racurs.ua/n195951-v-doneckoy-oblasti-gotovyat-evakuaciu-detey-iz-limana-i-shesti-sel.html

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На Донеччині готують евакуацію дітей із Лиману та шести.

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Про це 3 червня повідомили в ОВА.

Таке рішення ухвалили «через погіршення безпекової ситуації у зв’язку з російськими обстрілами, додала місцева вдала. Зокрема йдеться про Лиман та села Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади.

Наразі військова адміністрація чекає на погодження від Координаційного штабу з питань евакуації.

Влада області вкотре закликала населення евакуюйтесь до безпечніших регіонів України.

Перебуваючи в області, ви ризикуєте своїм життям та життями своїх близьких, — наголосили в ОВА.

Раніше на Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад. Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Попри докази і свідчення, москвовити від початку повномасштабного вторгнення заперечують цілеспрямовану атаку на цивільних.