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Кремль готовился представить Медведчука как главу украинского правительства в изгнании
Кремль готовился представить Медведчука как главу украинского правительства в изгнанииhttps://racurs.ua/n195953-kreml-gotovilsya-predstavit-medvedchuka-kak-glavu-ukrainskogo-pravitelstva-v-izgnanii.htmlРакурс
Кремль готувався представити Віктора Медведчука як главу українського уряду у вигнанні за допомогою пропагандистської мережі «Голос Європи».
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Як пише The Washington Post, мережа «Голос Європи», яку викрила чеська контррозвідка у березні, повинна була посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціонувати його серед європейських лідерів громадської думки як потенційну заміну Володимиру Зеленському.
Також журналісти пишуть, що російська операція поглядала в тому, що Медведчук допоміг би «просувати мирні переговори як альтернативу можливій ядерній війні».
Наприкінці березня Європарламент вимагав розслідувати підкуп росією політиків ЄС. Цією схемою керував Віктор Медведчук і ко.
Власне мережу напередодні викрила контррозвідка Чехії за сприяння СБУ. Її очолював Віктор Медведчук разом із Артемом Марчевським, колишнім продюсером 112.
За допомогою медіакомпанії «Голос Європи» здійснювалося фінансування політиків щонайменше з 6 країн — Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів, Угорщини. За коментарі для сайту часто платили саме праворадикальним політикам, як наприклад із німецької партії AfD. Метою було протягнути якомога більше проросійських сил у Європарламент.
На «Голос Європи» наклали санкції, а в твіттері новини там уже не з’являються. Ця платформа в цілому пропонувала матеріали 15-ма мовами. Гроші політикам передавалися на особистих зустрічах чи криптовалютою.
Угорський журналіст Чаба Канц показав фігурантів схеми. Серед них французька партія «Національне об'єднання» на чолі з Марін Ле Пен.
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