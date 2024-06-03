Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Польские фермеры вернулись - границу заблокируют

Польские фермеры вернулись — границу заблокируют

3 июн 2024, 17:35
999

Польські фермери знову блокуватимуть західний кордон України.


.

Держмитслужба 3 червня повідомила, що йдеться про вантажну ділянку в ПП «Рава-Руська — Гребенне».

Із 10.00 вівторка, 4 червня, до другої половини дня 6 червня очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

На вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Блокування кордону пов’язане з початком загальноєвропейських протестів фермерів, які виступають проти «зеленого курсу» Євросоюзу. Протести організовані напередодні виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, що у середині травня фермери зняли облогу кордону. Блокування тривало з перервами майже рік — він весни 2023 рокую

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров