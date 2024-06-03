Польські фермери повернулися - на кордоні триватиме блокування

https://racurs.ua/ua/n195955-polski-fermery-povernulysya-na-kordoni-tryvatyme-blokuvannya.html

Ракурс

Польські фермери знову блокуватимуть західний кордон України.

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Держмитслужба 3 червня повідомила, що йдеться про вантажну ділянку в ПП «Рава-Руська — Гребенне».

Із 10.00 вівторка, 4 червня, до другої половини дня 6 червня очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

На вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Блокування кордону пов’язане з початком загальноєвропейських протестів фермерів, які виступають проти «зеленого курсу» Євросоюзу. Протести організовані напередодні виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, що у середині травня фермери зняли облогу кордону. Блокування тривало з перервами майже рік — він весни 2023 рокую

За попередньою інформацією, у напрямку на в’їзд в Україну польські протестувальники пропускатимуть не більш ніж 24 вантажівки на добу, а також до чотирьох вантажівок на годину з гуманітарними вантажами.