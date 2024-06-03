Украина будет просить союзников расширить масштаб применения западного оружия в россии

https://racurs.ua/n195961-ukraina-budet-prosit-souznikov-rasshirit-masshtab-primeneniya-zapadnogo-orujiya-v-rossii.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влада країни проситиме західних союзників скасувати більше обмежень на застосування поставленої ними зброї проти цілей на території росії.

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Минулого тижня основні країни-постачальники західної зброї України, зокрема США, Франція та Німеччина, заявили, що ЗСУ мають законне право завдавати ударів цими озброєннями по російській території.

Проте союзники Києва залишили чинними деякі важливі обмеження: американська влада, як повідомляється, все ще не готова дозволити удари по росії за допомогою оперативно-тактичних балістичних ракет ATACMS. Повідомлялося також, що удари західною зброєю були дозволені лише в прикордонних районах росії — для того, щоб запобігти обстрілам і вторгненням російської армії.

На прес-конференції в понеділок Кулеба заявив, що «наші партнери зробили дуже важливий крок, що давно обговорюється, у правильному напрямку до зняття обмежень на використання наданої ними зброї для завдання ударів по військових об'єктах на території росії».

Раніше Нідерланди дозволили Україні використати обіцяні F-16 для завдання ударів по цілях в росії.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використати 24 винищувачі F-16, які Амстердам обіцяв передати Києву, як вважає за потрібне, зокрема для ударів по військових цілях у росії.

Ми дотримуємося того ж принципу, який ми застосовували до будь-якої нашої доставки озброєнь: як тільки ми передаємо зброю Україні, вона сама вирішує, як її використовувати, — сказала вона в інтерв’ю виданню Politico.

За її словами, Амстердам не запроваджуватиме жодних обмежень, на відміну, наприклад, від Бельгії, яка заборонила Україні використовувати передані F-16 у російському повітряному просторі.