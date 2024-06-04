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Ракурс
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua

Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

4 июн 2024, 08:16
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У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 4 червня, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».


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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — п’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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