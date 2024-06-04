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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua
Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195969-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 4 червня, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — п’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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