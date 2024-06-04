Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/ua/n195969-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 4 червня, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — п’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.