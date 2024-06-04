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Ракурс
Заместитель Виталия Кличко Константин Усов. Фото:

ДБР посетило КГГА — медиа пишут об обысках у заместителя Кличко

4 июн 2024, 18:48
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Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Київської міської державної адміністрації.


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Слідчі дії в КМДА пов’язані із заступником Віталія Кличка Костянтина Усова. Обшуки начебто стосуються вимагання посадовцем неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці. Про це 4 червня пишуть видання «Українська правда» та LIGA.net.

За інформацією «Громадського», обшуки дійсно проводяться. Усов обіймає посаду заступника голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. До початку повномасштабної війни він координував діяльність Центрів надання адміністративних послуг, Департаменту реєстрації КМДА та Департаменту транспорту КМДА.

У Київській міській державній адміністрації обшуки не коментували.

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки у Державній судовій адміністрації. Правоохоронці розслідували ймовірна причетність працівників до вчинення злочинів під час проведення тендерів.

Джерела: «Українська правда», LIGA.net, «Громадське»

Источник: Ракурс


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