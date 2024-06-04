Ракурсhttps://racurs.ua/
Заместитель Виталия Кличко Константин Усов. Фото:
ДБР посетило КГГА — медиа пишут об обысках у заместителя Кличкоhttps://racurs.ua/n195990-dbr-posetilo-kgga-media-pishut-ob-obyskah-u-zamestitelya-klichko.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Київської міської державної адміністрації.
.
Слідчі дії в КМДА пов’язані із заступником Віталія Кличка Костянтина Усова. Обшуки начебто стосуються вимагання посадовцем неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці. Про це 4 червня пишуть видання «Українська правда» та LIGA.net.
За інформацією «Громадського», обшуки дійсно проводяться. Усов обіймає посаду заступника голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. До початку повномасштабної війни він координував діяльність Центрів надання адміністративних послуг, Департаменту реєстрації КМДА та Департаменту транспорту КМДА.
У Київській міській державній адміністрації обшуки не коментували.
Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки у Державній судовій адміністрації. Правоохоронці розслідували ймовірна причетність працівників до вчинення злочинів під час проведення тендерів.
Джерела: «Українська правда», LIGA.net, «Громадське»
Загрузка...