Заместитель Виталия Кличко Константин Усов. Фото:

https://racurs.ua/n195990-dbr-posetilo-kgga-media-pishut-ob-obyskah-u-zamestitelya-klichko.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Київської міської державної адміністрації.

.

Слідчі дії в КМДА пов’язані із заступником Віталія Кличка Костянтина Усова. Обшуки начебто стосуються вимагання посадовцем неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці. Про це 4 червня пишуть видання «Українська правда» та LIGA.net.

За інформацією «Громадського», обшуки дійсно проводяться. Усов обіймає посаду заступника голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. До початку повномасштабної війни він координував діяльність Центрів надання адміністративних послуг, Департаменту реєстрації КМДА та Департаменту транспорту КМДА.

У Київській міській державній адміністрації обшуки не коментували.

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки у Державній судовій адміністрації. Правоохоронці розслідували ймовірна причетність працівників до вчинення злочинів під час проведення тендерів.

Джерела: «Українська правда», LIGA.net, «Громадське»