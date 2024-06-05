Зеленский и Байден проведут две встречи, - Белый дом

https://racurs.ua/n196000-zelenskiy-i-bayden-provedut-dve-vstrechi-belyy-dom.html

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Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть дві зустрічі.

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Про це повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.

Білий дім запланував, що президенти, зокрема, зустрінуться у вже цього тижня (6 червня) у Франції, на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

Байден та Зеленський обговорять стан справ в Україні та те, як «ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України, — зазначив радник Білого дому.

Також президенти зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13−15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів росії на користь України.

Нагадаємо, що на саміті миру у Швейцарії Сполучені Штати представлятиме віце-президентка Камала Харріс.