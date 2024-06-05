Депутат Сейма снял с флагштока в Кракове флаг Украины, который висит там с 2022 года

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Скандально відомий депутат польського Сейму Ґжеґож Браун 4 червня зняв із флагштока на кургані Костюшка у Кракові прапор України, який висить там з початку повномасштабної війни. Пізніше політик з правопопулістської партії «Конфедерація» повідомив, що прапор, «який висів в недозволеному місці», передали до консульства.

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Через кілька годин прапор повернули на курган, а сьогодні вранці голова Комітету кургану Костюшка професор Пйотр Добош, воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Кленчар та український консул у Кракові В’ячеслав Войнаровський урочисто підняли стяг, повідомляє «Нова Польща».

Справою вже займається поліція.

У зв’язку з крадіжкою українського прапора та пошкодженням флагштока та однієї з камер на місці інциденту працівники краківської поліції провели перевірку та збирають докази у цій справі, — зазначили в поліції.

Краківський воєвода крім поліції звернувся також до парламентської комісії з етики, оскільки, за його словами, «польському парламентарю не личить поводитися в такий негідний і ганебний спосіб».

Він додав, що національний прапор є символом, він був піднятий відповідно до закону і відповідно до волі і наміру господаря місця і не може бути об'єктом нападу.