Кабмин ввел бронирование только половины работников ГСЧС, - нардеп

https://racurs.ua/n196015-kabmin-vvel-bronirovanie-tolko-poloviny-rabotnikov-gschs-nardep.html

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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50%.

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Про це 5 червня повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на постанову уряду від 3 червня 2024 року.

Окрім рятувальників, обмежили також бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, БЕБ, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони та судів.

Раніше понад 30 тис. підписів набрала петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу ДСНС.

В уряді з цього приводу офіційно не комунікували.