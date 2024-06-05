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Ракурс
Уряд запровадив бронювання тільки половини працівників ДСНС, - нардеп

Уряд запровадив бронювання тільки половини працівників ДСНС, — нардеп

5 чер 2024, 13:07
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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50%.


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Про це 5 червня повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на постанову уряду від 3 червня 2024 року.

Окрім рятувальників, обмежили також бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, БЕБ, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони та судів.

Раніше понад 30 тис. підписів набрала петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу ДСНС.

В уряді з цього приводу офіційно не комунікували.

Джерело: Ракурс


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