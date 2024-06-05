Гуменюк получила новую должность

Наталья Гуменюк, фото: «Главное в Украине»

https://racurs.ua/n196022-gumenuk-poluchila-novuu-doljnost.html

Ракурс

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь».

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Про це повідомило видання «Детектор медіа» з посиланням на отриманий від Гуменюк коментар.

Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду — це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування «Південь», — зазначила вона.

За словами Гуменюк, до її повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК «Південь».

Два з половиною роки я була начальником Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК «Південь», — розповіла вона. — Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК «Південь».

Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання — це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення, — додала Гуменюк.

Гуменюк очолювала Об'єднаний координаційний прес-центр Сил оборони півдня України з весни 2022 року по квітень 2024 року.

Джерело: «Детектор медіа»