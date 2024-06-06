Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации в двух направлениях. Фото:

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Війна в Україні не припиняється — від початку доби 6 червня відбулося 29 бойових зіткнень.

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Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, на цій ділянці фронту Сили оборони відбили чотири атаки ворога, а шість боєзіткнень досі тривають. Українські захисники вживають заходи щодо стабілізації обстановки. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також армія рф активно діє на Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Красногорівки. Командування запевняє, що ситуація контрольована українською армією.

У четвер на Сіверському напрямку ворог атакував один раз у районі Білогорівки. Безуспішними були штурми в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку. Досі триває бій у районі Іванівського.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки були відбиті, але тривають бойові дії в районі Урожайного.

Російська армія намагалася атакувати, однак не досягла успіху в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку. А на Придніпровському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби прориву в районі Кринок.

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось, а на Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки.

Нагадаємо, 4 червня розвідка Великої Британії заявляла, що сектор Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишався основним напрямком зусиль окупантів, однак ворог не досяг значних успіхів. Загарбники домоглися лише незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.