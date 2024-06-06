Десантники уничтожили две замаскированные российские САУ. Фото:

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Ракурс

Українські дрони продовжують з ювелірною точністю вражати російські цілі.

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Зокрема, на одному з напрямків оператори БпЛА 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відшукали в густій посадці дві ворожі САУ. Координати одразу передали пілотам FPV. Про це командування ДШВ Збройних сил України 6 червня повідомило у Facebook.

На кадрах, які опублікували військові видно, що спершу кілька ударних БпЛА знищили спершу першу артилерійську установку, а потім спопелили й другу. Від ворожих САУ залишився лише металобрухт, від якого в небо підіймався густий чорний дим.

Ворог не здатен сховатися сам, не здатен вберегти й власну техніку, — наголосили в командуванні ДШВ.

Нагадаємо, сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Ворожу техніку розбили ударними дронами та артилерією. Противник безповоротно втратив три одиниці техніки, ще чотири одиниці було пошкоджено.