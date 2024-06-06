Смерть мужчины в Житомирском ТЦК начала расследовать прокуратура. Фото:

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Ракурс

Смерть чоловіка після відвідування ТЦК у Житомирі розслідують правоохоронці.

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Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. Подію попередньо кваліфікували як вбивство — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це 6 червня повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, воєнкоми доставили чоловіка до районного Територіального центру комплексування для проходження військово-лікарської комісії. Там у нього, за попередньою інформацією, стався епілептичний напад.

«Швидка» доставила його до реанімації, але 2 червня лікарі констатували його смерть. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Житомирській області помер чоловік, якого доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. У військкоматі кажуть, що в нього стався епілептичний напад через зловживання алкоголем. Рідні ж стверджують, що воєнкоми побили його, що й призвело до смерті.