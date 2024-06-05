На Житомирщині поховали 32-річного чоловіка — родина заявляє, що його побили в ТЦК

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На Житомирщині помер чоловік, якого доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. У військкоматі кажуть, що в нього стався епілептичний напад через зловживання алкоголем.

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Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань, — йдеться в заяві ТЦК

29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. Родина заявляє, що має інформацію, ніби Сергія побили в місцевому райвідділі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В Житомирському обласному ТЦК та СП цю інформацію спростовують і кажуть, що чоловік помер в результаті епілептичного нападу. Поліція проводить розслідування.

Батько Сергія Микола Ковальчук сказав кореспондентам «Суспільного», що його сина вбили.

Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п’ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (в ТЦК — ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добуватися справедливості, громада просить, — каже батько Сергія Микола Ковальчук.

Днів 4 тому приїхали до нього, як зазвичай вручають повістки, і забрали його з дому. День його не було, о другій годині ночі його привезли у Видолоч, ще 4 дні він у Звягелі побув в реанімації, вже він мертвий був, тільки дихав апарат, він сам у комі був. Це такий у нас вже четвертий чи п’ятий за рахунком подібний випадок, — сказала жителька Баранівки Надія.

Зі слів сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військовозобов’язаним не був, оскільки хворів на епілепсію.

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів Суспільному, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім’яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами». Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані, — розповів Анатолій Бортник.

Сергій Ковальчук помер 2 червня у лікарні, не приходячи до тями.

Ввечері 4 червня на своїй сторінці в мережі Facebook Житомирський обласний ТЦК та СП оприлюднив спростування звинувачень у причетності працівників ТЦК до смерті Сергія Ковальчука.

В пості сказано, що Ковальчук помер в результаті епілептичного нападу.

28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка «схопив» епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету «швидкої». Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

В коментарі Суспільному заступниця начальника відділу комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області Іванна Сілецька поінформувала, що поліція проводить у цій справі досудове розслідування.

Подібні випадки

У квітні на Закарпатті дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. В обласному ТЦК та СП розповіли, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу військовозобов’язаному, у якого стався напад, та викликав швидку допомогу. Однак медики не встигли, і той помер.

Згодом іще один такий випадок стався на території Саксаганського ТЦК Кривого Рогу. Там раптово помер військовозобов’язаний начебто від епілептичного нападу. Поліціянти, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу, стверджували у військкоматі.