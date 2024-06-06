На Крещатике в Киеве мужчина ударил представителя ТЦК

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Ракурс

У центрі Києва чоловік вдарив представника ТЦК.

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Це сталося вчора, 5 червня, ввечері біля метро «Хрещатик».

Чоловік у цивільний формі сам підійшов до працівників ТЦК та почав провокувати конфлікт. Ті ж попросили у цивільного військово-облікові документи. Натомість він вдарив одного з військовослужбовців.

Київський міський ТЦК повідомив, що чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який ще у 2023 році самовільно залишив військову частину. Зазначають, що його затримала поліція. Причини своїх дій чоловік пояснити не зміг.

У пресслужбі Київського міського ТЦК та СП повідомили, що нападника затримала поліція. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.