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Ракурс
На Крещатике в Киеве мужчина ударил представителя ТЦК

На Крещатике в Киеве мужчина ударил представителя ТЦК (ВИДЕО)

6 июн 2024, 16:23
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У центрі Києва чоловік вдарив представника ТЦК.


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Це сталося вчора, 5 червня, ввечері біля метро «Хрещатик».

Чоловік у цивільний формі сам підійшов до працівників ТЦК та почав провокувати конфлікт. Ті ж попросили у цивільного військово-облікові документи. Натомість він вдарив одного з військовослужбовців.

Київський міський ТЦК повідомив, що чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який ще у 2023 році самовільно залишив військову частину. Зазначають, що його затримала поліція. Причини своїх дій чоловік пояснити не зміг.

У пресслужбі Київського міського ТЦК та СП повідомили, що нападника затримала поліція. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

Источник: Ракурс


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