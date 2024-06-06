Минцифры выпустило релиз приложения "Мрия" - как будет работать "школа в смартфоне"

https://racurs.ua/n196065-mincifry-vypustilo-reliz-prilojeniya-mriya-kak-budet-rabotat-shkola-v-smartfone.html

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В українських школах почали бета-тестування застосунку «Мрія».

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Про це 6 червня повідомило Мінцифри.

Його тестуватимуть у три етапи: спочатку перевірять функціонал застосунку, потім підготують до навчального року і протестують у реальних умовах. 40 шкіл з Києва та шести областей України уперше пройдуть навчальний рік з «Мрією».

Застосунок тестуватимуть вчителі, батьки та діти. Вчителі випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями. Батьки бачитимуть у застосунку досягнення дитини, розклад, оцінки та домашні завдання. А школярі отримають доступ до бібліотеки контенту, документа «Мрія ID», плану дня та чатів.

Для педагогів у додатку й вебверсії «Мрії» будуть доступні:

цифровий журнал;

календарний план;

планувальник домашніх завдань;

бібліотека для самовдосконалення;

безпечні чати на базі Signal для взаємодії з учнями й батьками.

На розробку витратили 1,5 млн дол. донорських коштів і майже рік роботи 60 фахівців, пише «Ліга».

У застосунку вчителі заповнюють журнал, розклад, домашні завдання й комунікують зі школярами та батьками у внутрішньому чаті на основі Signal. До кінця 2024 року Мінцифри хоче залучити до застосунку 1 тис. шкіл, що становить 8% від усієї кількості шкіл в Україні. Ще через рік — 10 тис.