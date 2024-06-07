Минэнергетики назвало приборы, которые лучше вообще не использовать из-за ситуации со светом

https://racurs.ua/n196080-minenergetiki-nazvalo-pribory-kotorye-luchshe-voobsche-ne-ispolzovat-iz-za-situacii-so-svetom.html

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Міністерство енергетики назвало прилади, які краще взагалі не використовувати через ситуацію зі світлом.

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Заступник міністра енергетики Микола Колісник каже, що «кондиціонери є одними з досить енергомістких приладів серед побутових. Зокрема як бойлери та інші».

Він закликав населення та бізнес по можливості мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі. Знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які можуть бути не менш ефективними.

Колісник також повідомив, що, на щастя, під час останньої атаки немає вражених об'єктів енергетики.

Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета — це повний блекаут, — сказав він.

Раніше в «Укренерго» розповіли, що ситуація в енергосистемі України покращиться, але ненадовго.

Пов’язано це з тим, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що «ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі». Про це заявив голова «Укренерго» Кудрицький.

Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі.

Він додав, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.