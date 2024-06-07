Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

https://racurs.ua/n196087-evrokomissiya-podderjala-nachalo-peregovorov-o-vstuplenii-ukrainy-v-es.html

Ракурс

Єврокомісія позитивно оцінила прогрес євроінтеграційних реформ України.

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Про це у Твіттер написав власкор «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

As expected, �� commission confirming that both �� and �� have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2024

Європейська Комісія надала позитивну усну оцінку прогресу реформ в Україні та Молдові у сферах, необхідних для європейської інтеграції. У ЄК рекомендують починати переговори з Києвом про вступ.

Зазначається, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах — антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Про те, що Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомив й прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У висновку йдеться, що Україна виконала усі чотири додаткові кроки-реформи і продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС.

ЄС та Україна планують розпочати переговори в червні до того, як головування у ЄС перейде до Угорщини в липні.