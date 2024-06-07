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Ракурс
Оценку деятельности президентской партии «Слуга народа» раскрыли в КМИС

Оценку деятельности президентской партии «Слуга народа» раскрыли в КМИС

7 июн 2024, 13:40
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55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії «Слуга народу» і лише 7% респондентів — скоріше «дуже добре».


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Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який 7 червня оприлюднив дані нового дослідження.

Скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії «Слуга народу» 7%. Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії «Слуга народу».

У 2019 році, крім виборів президента, також були вибори до Верховної Ради. За їх результатами більшість отримала партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яка одноосібно сформувала парламентську більшість.

Источник: Ракурс


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