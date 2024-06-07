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Оценку деятельности президентской партии «Слуга народа» раскрыли в КМИС
Оценку деятельности президентской партии «Слуга народа» раскрыли в КМИСhttps://racurs.ua/n196086-ocenku-deyatelnosti-prezidentskoy-partii-sluga-naroda-raskryli-v-kmis.htmlРакурс
55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії «Слуга народу» і лише 7% респондентів — скоріше «дуже добре».
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Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який 7 червня оприлюднив дані нового дослідження.
Скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії «Слуга народу» 7%. Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії «Слуга народу».
У 2019 році, крім виборів президента, також були вибори до Верховної Ради. За їх результатами більшість отримала партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яка одноосібно сформувала парламентську більшість.
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