Оцінку діяльності президентської партії «Слуга народу» розкрили у КМІС

https://racurs.ua/ua/n196086-ocinku-diyalnosti-prezydentskoyi-partiyi-sluga-narodu-rozkryly-u-kmis.html

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55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії «Слуга народу» і лише 7% респондентів — скоріше «дуже добре».

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Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який 7 червня оприлюднив дані нового дослідження.

Скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії «Слуга народу» 7%. Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% респондентів скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії «Слуга народу».

У 2019 році, крім виборів президента, також були вибори до Верховної Ради. За їх результатами більшість отримала партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яка одноосібно сформувала парламентську більшість.

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