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Ракурс
В окупованому Луганську пролунали вибухи

В окупованому Луганську пролунали вибухи (ВІДЕО)

7 чер 2024, 13:31
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В окупованому Луганську пролунали вибухи.


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Місцеві телеграм-канали публікують відео: над містом здіймається густий дим. Жителі міста повідомляють про проблеми зі зв’язком.

Журналіст Денис Казанський пише про приліт по військовій базі ЗС росії.

Окупаційна влада та українське командування вибухи не коментували.

Джерело: Ракурс


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