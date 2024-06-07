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Ракурс
Фото – Alexandre Lallemand/Unsplash

Кому німці довірять долю Європи — опитування перед євровиборами

7 чер 2024, 12:36
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У неділю, 9 червня, у Німеччині стартують вибори до Європарламенту.


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61 млн німців, які мають право голосу, вирішуватимуть, хто з представників німецьких партій увійде до законодавчого органу Європейського Союзу. Серед 720 членів парламенту ЄС будуть 96 депутатів із ФРН.

Якби європейські вибори відбулися сьогодні, блок правоцентристських партій ХДС/ХСС набрав би 30%. Про це свідчать дані опитування Politbarometr Extra від телекомпанії ZDF.

На другому місці можуть опинитися зелені, соціал-демократи (СДПН) або праві з AдН. За попередньою оцінкою, за кожну з партій віддали б голоси 14% виборців.

Цікаво, що 42% респондентів ще не впевнені, за кого вони хочуть голосувати і чи голосуватимуть взагалі. Проте 61% учасників опитування висловили сильний або дуже сильний інтерес до виборів. 38% цікавляться виборами менше або не цікавляться взагалі.

Джерело: Ракурс


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