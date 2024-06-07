Кому немцы доверят судьбу Европы - опрос перед евровыборами

Кому немцы доверят судьбу Европы — опрос перед евровыборамиhttps://racurs.ua/n196084-komu-nemcy-doveryat-sudbu-evropy-opros-pered-evrovyborami.htmlРакурс
У неділю, 9 червня, у Німеччині стартують вибори до Європарламенту.
61 млн німців, які мають право голосу, вирішуватимуть, хто з представників німецьких партій увійде до законодавчого органу Європейського Союзу. Серед 720 членів парламенту ЄС будуть 96 депутатів із ФРН.
Якби європейські вибори відбулися сьогодні, блок правоцентристських партій ХДС/ХСС набрав би 30%. Про це свідчать дані опитування Politbarometr Extra від телекомпанії ZDF.
На другому місці можуть опинитися зелені, соціал-демократи (СДПН) або праві з AдН. За попередньою оцінкою, за кожну з партій віддали б голоси 14% виборців.
Цікаво, що 42% респондентів ще не впевнені, за кого вони хочуть голосувати і чи голосуватимуть взагалі. Проте 61% учасників опитування висловили сильний або дуже сильний інтерес до виборів. 38% цікавляться виборами менше або не цікавляться взагалі.