В Києві зловили на схематозі з ухилянтами колишню народну депутатку - щомісяця "крапало" до 100 тис. доларів

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СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця «заробляла» на ухилянтах до 100 тис. доларів.

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До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

За даними радника голови ОП Сергій Лещенка, йдеться про депутата 8-го скликання Ірину Сисоєнко з «Самопомочі». Після Ради Сисоєнка опинилася в керівництві київського інституту з питань профілактичної медицини.

До схеми вона залучила кількох лікарів, зокрема зі Львівської області.

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. американських доларів.

Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет «документів» для ухилення від мобілізації.

Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

ч. 3 ст. 369−2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.