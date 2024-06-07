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Ракурс
Зеленскому доверяет почти 60% граждан

Социологи назвали уровень падения поддержки Зеленского с 2019 года

7 июн 2024, 11:14
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Зараз президенту України Володимиру Зеленському довіряє майже 60% громадян, порівняно з 80% у 2019 році.


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Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня КМІС.

Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року — до 64%. Станом на травень 2024 року 59% довіряють Зеленському, 36% - не довіряють.

КМІСом було опитано 1002 респонденти, які мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки — щонайбільше 3,4%.

Источник: Ракурс


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