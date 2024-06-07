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Зеленскому доверяет почти 60% граждан
Социологи назвали уровень падения поддержки Зеленского с 2019 годаhttps://racurs.ua/n196081-sociologi-nazvali-uroven-padeniya-podderjki-zelenskogo-s-2019-goda.htmlРакурс
Зараз президенту України Володимиру Зеленському довіряє майже 60% громадян, порівняно з 80% у 2019 році.
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Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня КМІС.
Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).
Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року — до 64%. Станом на травень 2024 року 59% довіряють Зеленському, 36% - не довіряють.
КМІСом було опитано 1002 респонденти, які мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки — щонайбільше 3,4%.
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