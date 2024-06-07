Казармы летного училища - что известно о прилетах в Луганске.

https://racurs.ua/n196089-kazarmy-letnogo-uchilischa-chto-izvestno-o-priletah-v-luganske-foto.html

Ракурс

У Луганську ракети 7 червня вдарили по ремонтній базі росіян, а частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів.

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Голова Луганської ОВА Артем Лисогор пише, що вибухи були в районі містечка Гостра Могила. У тому місці розташоване летовище, авіаремонтний завод, казарма росіян, там проходить траса до російського кордону, по якій російська армія перевозить вантажі.

OSINT-команди по фото геолокували ремонтну базу — вона поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона поруч із цією базою.

Цією трасою російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища.

Повідомляють також про влучання у нафтобазу — вже вчетверте за останні два місяці.

Окупаційна влада заявляє, що станом на 14.00 від обстрілу постраждали понад 35 людей і ще три людини загинули. Це жителі пʼятиповерхівки, у якої обвалився підʼїзд.

Лисогор зауважує, що в ЗСУ західна зброя надзвичайно точна, і якби ППО росіян не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б.

Тільки росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська, — заявив Лисогор.

ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.

OSINT-спільнота вже дає координати місць ударів, стверджуючи, що цілями були обʼєкти російських військових. Проте є й зруйновані житлові будинки.