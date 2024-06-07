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Байден объявил о новом пакете помощи Украине, он будет включать в себя различные боеприпасы

Байден объявил о новом пакете помощи Украине, он будет включать в себя различные боеприпасы

7 июн 2024, 14:21
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Президент США Джозеф Байден 7 червня оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 225 млн доларів.


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Він включатиме передусім різні види боєприпасів.

Про це Байден повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським у Парижі, передає CNN.

Як пише AP, до нього увійшли боєприпаси для HIMARS, мінометні системи, артилерійські снаряди, ракети для систем HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніка, патрульні катери, вибухівка та додаткові запчастини.

Раніше з’явилася інформація про те, що президент України Зеленський та президент США Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13−15 червня в Італії.

Источник: Ракурс


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