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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні, він включатиме різні боєприпаси
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні, він включатиме різні боєприпасиhttps://racurs.ua/ua/n196088-bayden-ogolosyv-pro-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-vin-vkluchatyme-rizni-boieprypasy.htmlРакурс
Президент США Джозеф Байден 7 червня оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 225 млн доларів.
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Він включатиме передусім різні види боєприпасів.
Про це Байден повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським у Парижі, передає CNN.
Як пише AP, до нього увійшли боєприпаси для HIMARS, мінометні системи, артилерійські снаряди, ракети для систем HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніка, патрульні катери, вибухівка та додаткові запчастини.
Раніше з’явилася інформація про те, що президент України Зеленський та президент США Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13−15 червня в Італії.