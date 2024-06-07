Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні, він включатиме різні боєприпаси

https://racurs.ua/ua/n196088-bayden-ogolosyv-pro-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-vin-vkluchatyme-rizni-boieprypasy.html

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Президент США Джозеф Байден 7 червня оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 225 млн доларів.

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Він включатиме передусім різні види боєприпасів.

Про це Байден повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським у Парижі, передає CNN.

Як пише AP, до нього увійшли боєприпаси для HIMARS, мінометні системи, артилерійські снаряди, ракети для систем HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніка, патрульні катери, вибухівка та додаткові запчастини.

Раніше з’явилася інформація про те, що президент України Зеленський та президент США Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13−15 червня в Італії.