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Рашисты совершили воздушную атаку по Украине в ночь на 8 июня, фото: «Милитарный»
Девять «шахедов» и ракету Х-59 сбили силы ПВО в ночь на 8 июня (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196106-devyat-shahedov-i-raketu-h-59-sbili-sily-pvo-v-noch-na-8-iunya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» та керованою авіаційною ракетою Х-59.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ракета Х-59 була запущена з Курської області рф.
Пуски загалом 13 «шахедів» здійснювалися з районів:
- Курська (рф);
- миса Чауда (тимчасово окупований Крим).
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.
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