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Рашисты совершили воздушную атаку по Украине в ночь на 8 июня, фото: «Милитарный»

Девять «шахедов» и ракету Х-59 сбили силы ПВО в ночь на 8 июня (ИНФОГРАФИКА)

8 июн 2024, 08:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» та керованою авіаційною ракетою Х-59.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракета Х-59 була запущена з Курської області рф.

Пуски загалом 13 «шахедів» здійснювалися з районів:

  • Курська (рф);
  • миса Чауда (тимчасово окупований Крим).

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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