Рашисти здійсили повітряну атаку по Україні в ніч на 8 червня, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n196106-dev-yat-shahediv-ta-raketu-h-59-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-8-chervnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» та керованою авіаційною ракетою Х-59.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракета Х-59 була запущена з Курської області рф.

Пуски загалом 13 «шахедів» здійснювалися з районів:

Курська (рф);

миса Чауда (тимчасово окупований Крим).