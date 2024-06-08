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Рашисти здійсили повітряну атаку по Україні в ніч на 8 червня, фото: «Мілітарний»
Дев’ять «шахедів» та ракету Х-59 збили сили ППО в ніч на 8 червня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n196106-dev-yat-shahediv-ta-raketu-h-59-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-8-chervnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 червня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» та керованою авіаційною ракетою Х-59.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ракета Х-59 була запущена з Курської області рф.
Пуски загалом 13 «шахедів» здійснювалися з районів:
- Курська (рф);
- миса Чауда (тимчасово окупований Крим).
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.