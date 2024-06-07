Україна отримає винищувачі Mirage 2000, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n196105-ukrayinski-piloty-do-kincya-roku-budut-gotovi-do-keruvannya-litakamy-mirage-2000-makron.html

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Франція має намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000 виробництва Dassault та навчити українських пілотів у межах нової військової українсько-французької співпраці.

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В результаті українські пілоти вже до кінця року будуть готові керувати цими літаками. Про це в інтерв’ю французьким ЗМІ заявив президент країни Еммануель Макрон, повідомляє «Голос Америки».

Макрон в інтерв’ю пов’язав війну в Україні із подіями 1944 року у Нормандії, і запевнив, що Європа не ослабне у своїй підтримці України.

Він не уточнив, скільки саме винищувачів надасть Франція, але сказав, що навчити пілотів мають намір до кінця року.

Зазвичай вам потрібно від п’яти до шести місяців. Тож до кінця року будуть пілоти. Пілоти проходитимуть підготовку у Франції, — зазначив Макрон.

Mirage 2000 — це багатоцільові одномоторні реактивні винищувачі. До 2030 року Франція має намір замінити їх на нові винищувачі Rafale. За інформацією агентства Reuters, Париж також намагається переконати інші країни, які мають літаки «Міражах», постачати їх Україні.

Джерело: «Голос Америки»