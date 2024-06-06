Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 та навчить пілотів

https://racurs.ua/ua/n196067-franciya-peredast-ukrayini-vynyschuvachi-mirage-2000-ta-navchyt-pilotiv.html

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна планує продати Україні військові літаки Mirage 2000.

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Про це передає Reuters.

Крім того, Франція підготує 4500 тисячі українських військових. В розмові з французькими ЗМІ напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським Макрон підтвердив, що дозволяє бити французькими ракетами по території росії.

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П’ять винищувачів Mirage-2000D передасть Франція українським Повітряним силам, попередньо навчивши наших пілотів керувати цими бортами.

Модифікація літаків Mirage 2000−5 виготовлялась протягом 1990-х — 2000-х років, може оснащуватись ракетами класу «повітря-повітря» сімейства MICA, котрі мають комбіноване наведення і залежно від модифікації можуть мати дальність дії до 60 км.

При цьому такі літаки також можуть використовувати некеровані та керовані авіабомби.