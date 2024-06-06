У Міноборони анонсували нові функції до застосунку "Резерв+"

https://racurs.ua/ua/n196066-u-minoborony-anonsuvaly-novi-funkciyi-do-zastosunku-rezerv.html

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У Міноборони анонсували нові функції до застосунку «Резерв+". Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що незабаром у застосунку буде до 1,5 млн оновлених даних.

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18 червня у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку.

Також Черногоренко відповіла на найбільш поширені питання щодо роботи «Резерв+".

Міф 1: Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

Електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку Резерв+.

Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

Міф 2: Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

Резерв+ підтягує дані з реєстру «Оберіг», в якому є помилки внаслідок людського фактору. Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації.

Завдяки застосунку ми виявили проблему — в «безпідставному» розшуку було 710 000 громадян. Ми усунули ці неточності — і громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що тепер в застосунку відображається оновлений статус.

Міф 3: Скріни з витоком даних військовозобов’язаних вже в мережі. Невже злили дані?

Ні. Це фейкова інформація та ІПСО від ворога.

Міноборони здійснило перевірку і з’ясувало, що громадяни, дані яких нібито гуляють мережею, ніколи не авторизувались у Резерв+. Витік у будь-якому разі є неможливим. Резерв+ лише підтягує дані з реєстру військовозобов’язаних Оберіг.

У реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через Інтернет, лише через захищені канали.

Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти.

Ні. Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+.

Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру Оберіг.