Фейковый «Порошенко» совершил видеозвонок министру иностранных дел Британии

Пранкеры выдавали себя за Петра Порошенко в разговоре с Дэвидом Камероном

https://racurs.ua/n196108-feykovyy-poroshenko-sovershil-videozvonok-ministru-inostrannyh-del-britanii.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камером став мішенню невідомого пранкера, який видавав себе за п’ятого президента України Петра Порошенка, намагаючись виманити інформацію.

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Спочатку між ними відбувся обмін кількома текстовими повідомлення, після чого послідував короткий відеодзвінок. Про це повідомляє британське видання Metro з посиланням на заяву британського уряду.

Зазначається, що у Кемерона виникли «підозри» після того, як під час дзвінка фейковий Порошенко попросив контактні дані.

Були запитані контактні дані інших осіб, і, враховуючи його занепокоєння, міністр закордонних справ перестав відповідати, — зазначають в британського уряді. — Наразі міністерство провело розслідування і підтвердило, що він не був справжнім, а повідомлення та відеодзвінок були містифікацією.

В британському уряді зазначили, що оприлюднюють цю інформацію на випадок, якщо відповідним відеозаписом з Кемероном спробують маніпулювати, а також «для того, щоб інші знали про цей ризик».

Джерело: Metro