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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 517 тис. 290 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 843 танки;
- 15 тис. 105 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 95 одиниць РСЗВ;
- 834 одиниці засобів ППО;
- 357 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 945 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 277 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 18 тис. 484 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 248 одиниць спеціальної техніки.
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