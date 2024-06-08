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Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 517 тис. рашистів, фото: «Диалог.UA»

Російська армія за добу втратила близько 1210 осіб (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2024, 08:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 517 тис. 290 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 843 танки;
  • 15 тис. 105 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 95 одиниць РСЗВ;
  • 834 одиниці засобів ППО;
  • 357 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 945 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 277 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 18 тис. 484 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 248 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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