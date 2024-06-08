Захисники України ліквідували вже понад 517 тис. рашистів, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n196107-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-blyzko-1210-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 517 тис. 290 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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