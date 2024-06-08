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Ракурс
Пранкери видавали себе за Петра Порошенка у розмові з Девідом Камероном

Фейковий «Порошенко» здійснив відеодзвінок міністру закордонних справ Британії

8 чер 2024, 09:38
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камером став мішенню невідомого пранкера, який видавав себе за п’ятого президента України Петра Порошенка, намагаючись виманити інформацію.


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Спочатку між ними відбувся обмін кількома текстовими повідомлення, після чого послідував короткий відеодзвінок. Про це повідомляє британське видання Metro з посиланням на заяву британського уряду.

Зазначається, що у Кемерона виникли «підозри» після того, як під час дзвінка фейковий Порошенко попросив контактні дані.

Були запитані контактні дані інших осіб, і, враховуючи його занепокоєння, міністр закордонних справ перестав відповідати, — зазначають в британського уряді. — Наразі міністерство провело розслідування і підтвердило, що він не був справжнім, а повідомлення та відеодзвінок були містифікацією.

В британському уряді зазначили, що оприлюднюють цю інформацію на випадок, якщо відповідним відеозаписом з Кемероном спробують маніпулювати, а також «для того, щоб інші знали про цей ризик».

Джерело: Metro


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