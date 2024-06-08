Рашисты пытаются захватить Волчанск, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n196118-sily-oborony-kontroliruut-bolshuu-chast-volchanska-osuv-hortica.html

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Більша частина Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони України.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє агентство «Укрінформ».

Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем, — наголосив Волошин.

Він зазначив, що Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх українських територій. Так, безповоротні санітарні втрати ворога на Харківському напрямку складають понад 130 осіб, також знищено танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів і понад 40 БПЛА.

Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії, — розповів Волошин.

Джерело: «Укрінформ»