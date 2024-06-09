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ВСУ за сутки уничтожили еще 26 танков и около 1 тыс. 300 оккупантов. Фото:

Еще 26 танков и почти 1 тыс. 300 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки

9 июн 2024, 10:19
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Військові втрати росії у війні проти України за добу склали 1 тис. 270 окупантів.


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Загалом з початку вторгнення ворожа армія втратила 518 тис. 560 військових. Крім того, вчора українські військові знищили 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських систем противника. Про це 9 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 518 тис. 560 (+1 тис. 270) осіб,
  • танків — 7 тис. 869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин — 15 тис. 131 (+26) од,
  • артилерійських систем — 13 тис. 593 (+60) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 97 (+2) од,
  • засоби ППО — 836 (+2) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 982 (+37),
  • крилаті ракети — 2 тис. 277 (+0),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис. 562 (+78) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 253 (+5)

Нагадаємо, бійці бригади «Помста» на Сіверському напрямку знищили відразу цілий російський підрозділ з 15 осіб. Оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону били по бліндажах противника.

Источник: Ракурс


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