ВСУ за сутки уничтожили еще 26 танков и около 1 тыс. 300 оккупантов. Фото:

https://racurs.ua/n196138-esche-26-tankov-i-pochti-1-tys-300-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні проти України за добу склали 1 тис. 270 окупантів.

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Загалом з початку вторгнення ворожа армія втратила 518 тис. 560 військових. Крім того, вчора українські військові знищили 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських систем противника. Про це 9 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 518 тис. 560 (+1 тис. 270) осіб,

танків — 7 тис. 869 (+26) од,

бойових броньованих машин — 15 тис. 131 (+26) од,

артилерійських систем — 13 тис. 593 (+60) од,

РСЗВ — 1 тис. 97 (+2) од,

засоби ППО — 836 (+2) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 тис. 982 (+37),

крилаті ракети — 2 тис. 277 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис. 562 (+78) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 253 (+5)

Нагадаємо, бійці бригади «Помста» на Сіверському напрямку знищили відразу цілий російський підрозділ з 15 осіб. Оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону били по бліндажах противника.