Прикордонники FPV-дронами знищили бліндажі. Фото:

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Українські прикордонники продовжують влучно бити ворога на фронті.

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Зокрема, на Сіверському напрямку був знищений відразу цілий російський підрозділ. Оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону били по бліндажах противника. У кожній «норі», в яку влучили захисники, переховувалося від трьох до п’яти загарбників. «Вантажем 200» стали 15 окупантів. Про це 8 червня повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що майстерними діями відзначилися бійці третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України за останній тиждень вразили ударними дронами та іншими вогневими засобами 212 окупантів. Також за цей період було вражено дев’ять танків, 13 ББМ, 24 артилерійські системи і РСЗВ й чотири системи ППО.