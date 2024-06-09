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рф вывела в Черное и Азовские моря корабли с «Калибрами». Фото:

россия вывела в Черное и Азовское моря корабли с 28 ракетами «Калибр»

9 июн 2024, 10:48
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Російські ракетоносії станом на ранок, 9 червня, присутні в трьох морях.


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Станом на 6.00 в Чорному морі перебуває один ворожий корабель яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі перебувають сім кораблів, серед них є три ракетоносії із загальним залпом до 24 «Калібрів». Про це Військово-морські сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Також російські судна фіксуються у Середземному морі. Серед трьох кораблів є два ракетоносії з загальним залпом до 12 ракет.

У ВМС додали, що в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалися три судна.

Командування нагадало, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, найкращі та найнебезпечніші кораблі Чорноморського флоту росія сховала в Новоросійську, щоб захистити судна від українських ударів. Серед них є носії крилатих ракет «Калібр», якими агресор регулярно обстрілює Україну.

Источник: Ракурс


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