Пекари назвали причины существенного удорожания хлеба

https://racurs.ua/n196153-pekari-nazvali-prichiny-suschestvennogo-udorojaniya-hleba.html

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В Україні очікується суттєве подорожчання хлібу.

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Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Попри те, що підприємства хлібної галузі перевели у статус критичної інфраструктури, яка має отримувати електроенергію без перебоїв, фактично пекарні відключають від енергопостачання.

Через це частина підприємств, кому дозволяють умови, переходять на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення. Також на здорожчання вплине дефіцит робочої сили та нестача зерна.

За словами Дученка, зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для подорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці — ще на 20%.