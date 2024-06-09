ВСУ впервые ударили по территории россии с самолета

https://racurs.ua/n196155-vsu-vpervye-udarili-po-territorii-rossii-s-samoleta.html

Ракурс

Збройні сили України вперше нанесли вогневе ураження військовим літаком цілі на території росії.

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Про це пише 9 червня Sky News з посиланням на джерело в ЗСУ.

Як вказує видання, удар завдано по командному вузлу в районі Бєлгорода.

Бєлгород знаходиться недалеко від кордону з північно-східною Україною.

Наразі не було зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки, включно з тим, чи була це західна зброя.

Сполучені Штати та Франція нещодавно заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати свою зброю для ударів по військових об'єктах усередині росії — звідки російські війська здійснюють напади на Україну.

Згідно з новими вказівками, схваленими президентом Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на території росії для захисту міста Харків на північному сході України.

Лорд Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, був менш конкретним, лише сказавши, що Україна має вирішувати, як вона використовуватиме британську зброю — таку як крилаті ракети Storm Shadow, які можуть запускати українські літаки.

На умовах анонімності військове джерело повідомило Sky News: Місія ВПС України (ЗСУ) завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений з повітря, поставлений по цілі в росії".

Україна завдала численних ударів з безпілотників вглиб території рф. Але використання військового літака для ударів по цілях всередині росії Москва може розцінити як нову ескалацію.

Міноборони рф заявило, що його війська збили низку українських безпілотників у Бєлгородській області. Невідомо, чи було це частиною того самого нападу.

Українське військове джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали «скоординованого удару» по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Судно стало п’ятим із семи десантних кораблів типу «Ропуха», які були потоплені або «виведені з ладу» внаслідок українських атак, повідомило джерело.

Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на схід, — додало джерело.

За словами джерела, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.