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Украина начнет испытание собственных управляемых авиабомб
Украина начнет испытание собственных управляемых авиабомбhttps://racurs.ua/n196154-ukraina-nachnet-ispytanie-sobstvennyh-upravlyaemyh-aviabomb.htmlРакурс
Через кілька тижнів Україна почне випробування керованих авіабомб власного виробництва.
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Наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.
Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).
За його словами, наразі тривають роботи з переобладнання та створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних.
Голубцов зауважив, що вони містять конструктивні нюанси, зокрема, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.
Він додав, що наразі Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва, як-от GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.
Українські Повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомби GBU-39. GBU-39 має крила, що дозволяють збільшити дальність ураження цілей в порівнянні зі звичайними бомбами.
Заявлено, що ці бомби виявилися стійкими до перешкод, які створюють російські системи радіоелектронної боротьби. Також малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення цих бомб російськими засобами ППО.
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