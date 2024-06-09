На выборах в Европарламент в Словакии победила оппозиционная к Фицо партия

https://racurs.ua/n196156-na-vyborah-v-evroparlament-v-slovakii-pobedila-oppozicionnaya-k-fico-partiya.html

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На виборах до Європарламенту в Словаччині перемогла опозиційна партія «Прогресивна Словаччина» (27,8%). Партія проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо опинилася на другому місці (24,8%).

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12,5% набрала крайня права Республіканська партія на чолі з Міланом Угріком, чиї політичні уподобання вважають близькими до нацистських.

7,18% набрала партія «Голос», заснована новообраним президентом і соратником Фіцо Пітером Пеллегріні.

Християнсько-демократичний рух набрав 7,15%.

У результаті голосування словаки обирали 15 євродепутатів на п’ять років. Ймовірно, «Прогресивна Словаччина» отримає 6 із 15 місць, SMER — 5, Республіканська партія — 2, «Голос» і Християнсько-демократичний рух — по 1.

Кількість мандатів все ще може бути скоригована, якщо партія SaS і демократи перетнуть 5-відсотковий бар'єр, який, за попередніми результатами, вони не подолали.

Рішення західних країн дозволити Україні бити їхньою зброєю по цілях у росії призведе до ескалації, я не втягуватиму Словаччину в такі військові авантюри, заявив під час голосування прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні. Він заявив, що необхідно обрати депутатів, які будуть «підтримувати мирні ініціативи, а не продовження війни».

15 травня на Фіцо було скоєно замах — у нього стріляв 71-річний Юрай Цінтула, який після арешту повідомив, що мотивом його вчинку є незгода з політикою Фіцо, зокрема через небажання останнього допомагати Україні.

6−9 червня 373 млн виборців ЄС обирають 720 депутатів ЄП.