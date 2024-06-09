Графики отключений света возвращаются

https://racurs.ua/n196158-grafiki-otklucheniy-sveta-vozvraschautsya.html

Ракурс

Завтра, у понеділок, 10 червня, в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

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Про це 9 червня повідомили в Укренерго.

Перебої з енергопостачанням змусили змінити графіки руху електропоїздів по всій Україні

Графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні будуть скориговані з урахуванням можливих відключень електроенергії.

З 8 червня 8 червня в Україні почали тестувати «справедливі» графіки відключень. Вони діятимуть для промислових та побутових споживачів діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не планують обмежувати упродовж доби.